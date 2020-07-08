Ростов-на-Дону, , 16:27 — REGNUM В Ростовской области после 10 июля станут известны результаты тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции. В настоящее время исследования собранного материала продолжаются. Об этом в ходе онлайн-брифинга 8 июля сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы ведомства, тесты на антитела к SARS-CoV-2 до 10 июля обрабатывают, анализируют. Как только исследования будут завершены, то правительство Ростовской области проинформирует СМИ о результатах. Тестируемым результаты теста отправят в лечебное учреждение.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области жители могли принять участие в бесплатной сдаче тестов на антитела к коронавирусной инфекции. С 25 июня по 1 июля кровь могли сдать жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Ростовской области бесплатно сдадут тест на антитела к SARS-CoV-2