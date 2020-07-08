Москва, , 16:22 — REGNUM В России в 2019 году зафиксировано снижение младенческой смертности. Об этом сообщил 8 июля заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

«Младенческая смертность в нашей стране лишь за один год с 2018 по 2019 г. сократилась на 3,9%», — написал он в своём Telegram-канале.

Замглавы Минздрава добавил, что материнская смертность в стране за минувший год снизилась на 8,2%.

Салагай также напомнил женщинам о необходимости ответственного отношения к своему здоровью и отметил, что в России последовательно возобновляется проведение диспансеризации после перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией.

«Профилактические осмотры направлены в том числе на раннее выявление злокачественных образований репродуктивной сферы. За 2019 год выявляемость рака молочной железы на 1−2-й стадиях достигла 71,79%, а выявляемость рака шейки матки — 66,58%», — написал замминистра.