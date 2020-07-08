Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM В Ростовской области могут вновь ввести ограничительные меры, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшится. На это в ходе онлайн-брифинга 8 июля указала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Мы же не живём в отдельно взятом мире. И если мы видим, что в странах Европы и других странах возникает необходимость возврата к ограничительным мерам, то это должно быть уроком для жителей не только Ростовской области, но и в целом России, о том, что всем мерам предосторожности, о которых просят медики и органы госвласти, им надо следовать», — отметила глава ведомства.

«Вирус никуда не делся, в больницах продолжают находиться люди, в том числе в тяжёлом состоянии, к сожалению, [пациенты] продолжают умирать, и меры предосторожности надо соблюдать, чтобы не вернуться к ограничительным мерам», — подчеркнула министр.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область находится на втором этапе снятия ограничительных мер. При этом власти призывают жителей Дона строго соблюдать санитарные требования.