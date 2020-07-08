Медынь, Калужская область, , 16:56 — REGNUM В Калужской области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» национального проекта «Экология» озеро Чёрное, расположенное в окрестностях деревней Сосновцы Медынского района, объявлено памятником природы, сообщили 8 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии.

Озеро Чёрное в окрестностях деревни Сосновцы Медынского района Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По информации ведомства, из редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную книгу региона, на территории данного природного комплекса отмечены пиявка медицинская, лягушка съедобная, камышевка дроздовидная, вейник пурпурный и лютик длиннолистный.

Калужское озеро Чёрное имеет важную научную ценность и может использоваться как модельный объект для изучения экосистем заболачиваемых водоёмов, подчеркнули в отраслевом министерстве.

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