Майкоп, , 16:17 — REGNUM В Адыгее увеличилось до 2187 человек число заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки прирост составил 20 человек, сообщили 8 июля в региональном оперативном штабе.

Общее число выздоровевших за все время также выросло на 25 пациентов, составив 1626 человек. Не изменилось число скончавшихся от COVID-19. С 30 июля оно составляет 14 человек.

Больше всего жителей с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлено в столице Адыгеи — 694 человека. Следом за Майкопом идет Тахтамукайский район с числом заразившихся 408 человек. В Красногвардейском районе заболели 298 жителей, в городе Адыгейске — 217, в Теучежском районе — 208 человек. Меньше всего статистика по заразившимся в Шовгеновском районе, где всего 39 жителей с COVID-19.