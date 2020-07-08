Москва, , 16:16 — REGNUM Спрос на услуги каршеринга в Москве должен полностью восстановиться к концу 2020 года. Об этом АГН «Москва» сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Отмечается, что после снятия ограничений на работу каршеринга спрос на его услуги непрерывно растёт. Однако полностью восстановить количество поездок до уровня перед режимом самоизоляции удастся к концу 2020 года.

«Мы ожидаем, что до показателей 2019 года каршеринг восстановится лишь к концу этого года — на один автомобиль будет приходиться семь-восемь поездок, а в среднем пользователи совершат около 180 тыс. поездок», — отметили в департаменте транспорта города.

Как сообщало ИА REGNUM, каршеринговым компаниям и арендодателям государство субсидирует четверть расходов на приобретение автомобилей.

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