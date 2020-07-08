Бишкек, , 16:01 — REGNUM «В Бишкеке мы построим комплексную клинику на основе государственно-частного партнерства, которая будет оказывать все медицинские услуги», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 июля, во время визита в дневной медицинский стационар в столице республики.

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По словам главы государства, есть инвесторы, которые заинтересованы вложить средства в строительство современной больницы. А мэрия города Бишкека уже рассматривает земельный участок на территории столицы для строительства такого медучреждения.

«Отсутствие комплексной современной клиники ощущается особенно остро в нынешней ситуации. Такие же современные больницы будут построены во всех областных центрах», — добавил он.