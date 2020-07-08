Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» начал работать госпиталь для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Медицинский комплекс начнёт принимать пациентов в тяжёлом и среднетяжёлом состоянии. Установлено 50 коек (включая реанимационные).

«Таким образом мы сможем немного разгрузить больницы, которые сейчас работают в напряжённом режиме», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, долгое время госпиталь считался резервной площадкой и не принимал больных COVID-19.

Ранее глава Русской медной компании Игорь Алтушкин заявлял местным СМИ: «Госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» использовать для пациентов с коронавирусом нельзя, потому что там единая система вентиляции, это попросту опасно».