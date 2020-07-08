Рига, , 15:53 — REGNUM На территории Латвии за последние 24 часа было выявлено семь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июля сообщается на сайте центра контроля и профилактики заболеваний страны.

«За прошедшие сутки в Латвии сделаны 1773 теста на COVID-19, и вторые сутки подряд зарегистрированы семь новых случаев заболевания», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число выявленных в стране заразившихся SARS-CoV-2 стало составлять 1 141.

Кроме этого, уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Латвии за истекшие сутки не изменилось и по-прежнему составляет 30 при 1 008 пациентах, вылечившихся от нового заболевания.

При этом отмечается, что за время пандемии в стране было проведено 162 054 теста на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за все время пандемии.