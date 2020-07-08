Сибай, Башкирия, , 15:55 — REGNUM Мужчину осудили за убийство своего приятеля, которое он совершил пять лет назад в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, осенью 2015 года стражи порядка получили информацию о том, что в реке Худолаз около г. Сибай было найдено тело мужчины 36-и лет. Эксперты установили, что его утопили. При этом телесных повреждений на теле пострадавшего обнаружено не было. Тогда подозреваемого в этом преступлении установить не удалось.

В прошлом году стражи порядка получили информацию о причастности жителя Сибая к данному преступлению. Во время допроса он признал свою вину и написал явку с повинной.

В суде установлено, что в августе 2015 год на берегу реки группа приятелей распивала алкогольные напитки. В это время два мужчины поссорились. Ссора переросла в драку. В результате обвиняемый затащил потерпевшего в воду и там его удерживал, пока мужчина не скончался. После этого обвиняемый вернулся к свои приятелям и сообщил, что потерпевший пошел плавать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Суд признал 34-летнего жителя Сибая виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима.

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