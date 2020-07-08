Магас, , 15:48 — REGNUM В Ингушетии госпитализированы с диагнозом COVID-19 66 пациентов. Из них 20 находятся в тяжелом состоянии, одному из них потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили 8 июля в региональном оперативном штабе.

Всего за минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 за все время в Ингушетии составило 3205 человек. Выздоровело за это время 2508 пациентов.

Под контролем медиков лечатся на дому 142 жителя республики, у которых болезнь протекает не в тяжелой форме. Общее число госпитализированных с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус составляет 168 человек.

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