Сеул, , 15:52 — REGNUM С целью предотвращения распространения коронавируса в Южной Корее запретят распитие спиртных напитков и прием пищи на территории крупных пляжей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

По их словам, запрет будет действовать в период с 18:00 до 19:00, а также с 9:00 до 10:00 по местному времени.

Известно, что данные меры будут действовать на территории 21 пляжа, число посетителей каждого из которого в прошлом году превысило 300 тыс. человек. В их числе пляж Хэундэ в Пусане и пляж Кёнпхо в городе Каннын.

Отмечается, что за выполнением запрета будут следить местные органы власти. В случае нарушения запрета будет налагаться штраф в размере до 3 млн вон (~$2,5 тыс.).

По данным министерства морских дел и рыболовства, к 6 июля по всей стране открылись 76 пляжей, однако число посетителей сократилось на 38%, до 2,1 млн человек.