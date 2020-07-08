Курск, , 15:44 — REGNUM Курский городской клинический родильный дом, перепрофилированный в госпиталь для пациентов с COVID-19, постепенно вернется к плановому режиму работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас там на лечении находится 61 пациент с COVID-19. В ближайшую неделю принимать новых пациентов с коронавирусом роддом не будет.

«Сейчас у нас развернуто 1197 мест для инфицированных, из них занято 465. Если будет и в дальнейшем наблюдаться снижение количества заболевших, то в течение десяти дней мы освободим роддом и откроем его для работы в обычном режиме», — прокомментировал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Пока роддом функционирует как инфекционный госпиталь, рожениц принимает городская больнице № 4, родильные отделения в районах области и перинатальный центр. По данным курских властей, учреждения с нагрузкой справляются: например, в перинатальном центре из 150 мест заняты только 78.

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