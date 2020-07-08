Москва, , 15:42 — REGNUM Наиболее правильной формой семейных отношений является официально зарегистрированный брак. В этом уверены 76% жителей России, показал опрос ИХ «Ромир».

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Гражданский брак (без регистрации в ЗАГСе) считают приемлемым 13% опрошенных. Чаще об этом говорят люди 18−25 лет (21%), реже — старше 55 лет (9%).

Венчание или другие формы освящения брака приветствует только 1%. Не видят необходимости иметь семью 3%. Затруднились ответить 7% респондентов.

В опросе в июне 2020 года приняли участие 1500 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали положительнее относиться к бракам между людьми разного вероисповедания.

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