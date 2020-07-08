Ташкент, , 15:41 — REGNUM Создание инвестиционного фонда в Туркестане обсудили представители Узбекистана и США, сообщили 8 июля в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

Глава узбекистанского ведомства Сардор Умурзаков встретился в Ташкенте с исполнительным директором Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Адамом Бойлером, а также со спецпредставителем США по вопросам примирения в Афганистане Залмаем Халилзадом.

Стороны договорились продолжить дискуссию о создании в Туркестане инвестиционного фонда, куда войдут также Афганистан, Пакистан и Индия. Собеседники также обсудили программы поддержки частного предпринимательства.

Во время переговоров поднимался вопрос мирного урегулирования в Афганистане. Стороны подтвердили стремление поддерживать мир и стабильность для экономического восстановления Афганистана.

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