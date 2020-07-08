Астрахань, , 15:37 — REGNUM В Астраханской области 8 июля подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3806 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 634 человека. За весь период 3043 человека выздоровели и были выписаны, 35 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2715 человек, 10 тыс. 148 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,05.

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