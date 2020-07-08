Москва, , 15:39 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что с 1 сентября московские школьники вернутся к очной форме обучения. Об этом глава столицы заявил 8 июля, передают «Известия».

Собянин отметил, что перевести образовательный процесс в столичных школах на дистанционный формат удалось в течении недели. Однако уроками по «удалёнке» классическое образование заменить нельзя. Поэтому мэр столицы выразил надежду, что эпидемиологическая обстановка в городе к 1 сентября позволит детям вновь вернуться к занятиям в школах.

«И сегодня по эпидемиологической ситуации, которая есть в Москве, мы видим, мы надеемся, что она позволит начать образовательный процесс, как обычно, по традиции — 1 сентября», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Москве зарегистрировано 621 новых случаев коронавируса.

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