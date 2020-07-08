Вашингтон, , 15:36 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 60 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за все время пандемии. Об этом 8 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за последние 24 часа в стране был выявлен 60 021 случай заражения SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 996 098.

Также сообщается, что за это же время в США от COVID-19 умерли 1 195 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 131 тысячу.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в стране свыше 936 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных ВОЗ стало известно, что общее количество выявленных на территории Африканского континента подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 507 тысяч.