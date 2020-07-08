Ульяновск, , 15:35 — REGNUM В Ульяновской области определился победитель ежегодной акции «Роди патриота в День России», где главным призом является автомобиль «УАЗ-Патриот». Машину получила семья Потаповых из Ульяновска, у которых 12 июня, в День России, родился шестой ребёнок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Ульяновской области названы итоги акции «Роди патриота в День России», которая проходит в регионе с 2005 года: семьи, родившие детей в День России, получили призы, главным из которых является автомобиль. В этом году в области 12 июня родились 44 ребёнка (24 мальчика и 20 девочек), в том числе одна двойня.

В двух семьях родились шестые дети, одна из которых стала победителем акции: это семья Алексея и Вероники Потаповых, которые в этом году отпразднуют 19-летие совместной жизни. Отмечается, что они активно участвуют в общественной жизни, помогают в благоустройстве территории и проведении акции для детей из многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проходит благотворительная акция «Караван добра», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В рамках проекта оказывается адресная помощь семьям с детьми, всего будет доставлено 2 тыс. продовольственных наборов.