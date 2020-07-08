Тюмень, , 15:28 — REGNUM В тюменский аэропорт Рощино днём 8 июля прилетели 189 российских граждан рейсом из Бамако (Мали).

Пассажиры, в основном это сотрудники авиакомпании «ЮТэйр» и «Нижневартовскавиа», работавшие в Западной Африке, доставлены на двухнедельный карантин в обсерваторы на четырёх автобусах с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.