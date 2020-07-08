Женева, Швейцария, , 15:26 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Африканского континента подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 507 тысяч. Об этом 8 июля сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, в настоящее время в Африке выявлено 507 187 заразившихся SARS-CoV-2.

Также сообщается, что на сегодняшний день на континенте суммарное количество летальных исходов от COVID-19 стало составлять 11 959.

При этом указывается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали ЮАР (215 855 зараженных) и Египет (77 279).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 35 человек.