Москва, , 15:18 — REGNUM Сторона защиты советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, взятого под стражу по подозрению в государственной измене, обжаловала его арест, который считает «необоснованным и незаконным». Об этом сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

Читайте также: Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова

Правозащитник уточнил, что апелляционная жалоба на постановление Лефортовского суда Москвы была подана им вместе с адвокатом Иваном Павловым сегодня, 8 июля.

Напомним, ранее суд избрал в отношении Сафронова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 сентября.

Также по теме: Минобороны Чехии не комментирует дело Сафронова

Как сообщало ИА REGNUM, советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве по подозрению в государственной измене. По данным следствия, он передавал одной из спецслужб НАТО информацию, составляющей гостайну.