Москва, , 15:38 — REGNUM Авиакомпании, в основной своей массе, не будут возвращать пассажирам деньги за билеты, перелёты по которым не состоялись в связи с режимом самоизоляции. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, что большинство авиакомпаний не вернет деньги. Потому что у авиакомпаний нет денег, а не потому что они плохие», — сказал Фадеев.

Однако вместо денег авиакомпании, вероятнее всего, предоставят гражданам возможность реализовать перелёт, считает правозащитник.

«Думаю, что те авиакомпании, которые заявляют, что они готовы предоставить право на перелет на год, два, три вперёд, думаю это рациональное действие. Как это не печально, что касается денег, думаю это будет очень сложно», — заявил Фадеев.

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