Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 35 человек. Такие данные 8 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 8 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 482 человека. Их число увеличилось на 35 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 73 858 человек. За сутки было выявлено 514 новых случаев заражения.

По состоянию на 8 июля 2 469 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получил или до сих пор получает экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.