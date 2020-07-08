Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM В Ростовской области объявили о начале купального сезона. В настоящее время в регионе открыто более 50 пляжей, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 8 июля.

Власти призывают не посещать так называемые «дикие пляжи». Отдых в таких местах может обернуться трагедией.

«Практика показывает, что жители и гости Ростовской области массово приходят на «дикие пляжи» — места, где не проведена подготовительная работа, не обследовано дно и нет спасателей. И хотя в ходе профилактических мероприятий спасатели убеждают купающихся покинуть акватории, люди продолжают рисковать жизнью, купаясь в несанкционированных местах. Особенно это касается детей и подростков», — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Уточняется, что с начала 2020 года донские спасатели оказали помощь 21 жителю, в том числе двоим детям.

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