Москва, , 15:10 — REGNUM Количество безработных в России будет продолжать расти. Об этом 8 июля заявил председатель комиссии СПЧ по трудовым и пенсионным правам Борис Кравченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Меры носят временный характер и к осени они будут исчерпаны. Мы столкнемся с тем, что количество граждан, которым требуется поддержка возрастёт», — сказал Кравченко.

В этой связи работникам следует отстаивать свои трудовые права. В том числе для этих целей можно применять и акции протеста.

«Нужно использовать свои права вплоть до права на забастовку», — заявил правозащитник.