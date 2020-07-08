Шадринск, Курганская область, , 15:01 — REGNUM В курганском городе Шадринске около 200 детей с ограниченными возможностями здоровья получили положенные по закону продуктовые наборы за период дистанционного обучения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что с 17 марта школьники Шадринского района перешли на дистанционное обучение. Дети — инвалиды должны были вместо бесплатного двухразового питания в школе получить продуктовые наборы. Однако этого не было сделано, так как районная администрация не выпустила должный документ.

В настоящее время 187 шадринских детей обеспечены положенным продовольствием.