Краснодар, , 14:58 — REGNUM В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС РФ, передаёт ИА REGNUM.

Так, по данным ведомства, в период с 8 по 9 июля на Кубани ожидаются грозовые дожди, ливни с градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На Черноморское побережье от Анапы до посёлка Магри могут обрушиться смерчи. Непогода обойдёт стороной город-курорт Сочи.

В связи с разгулом стихии жителей Кубани предупреждают об угрозе подтоплений территорий и сельхозугодий, резкого подъёма уровней воды в реках, порывов линий электропередачи.

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