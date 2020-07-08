Архангельск, , 14:56 — REGNUM В Архангельской области с начала эпидемии от COVID-19 излечились 3518 человек, 125 из них были признаны здоровыми за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

В регионе продолжает расти и число носителей коронавируса. За сутки опасную инфекцию подтвердили у 113 человек, из них 51 житель областного центра, 31 северодвинец. Новые пациенты зарегистрированы также в Котласском, Вельском, Каргопольском и других районах области.

Всего в настоящее время лечение от COVID-19 в регионе проходят 3032 пациента. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 6647.

Как сообщало ИА REGNUM, новым коронавирусом заразился министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов.