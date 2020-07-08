Владикавказ, , 14:54 — REGNUM По данным оперативного штаба Северной Осетии на 8 июля, в республике выросло до 4193 человек общее число пациентов с коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 18 человек. Выздоровел за все время 3601 житель региона.

В госпиталях остаются 173 пациента, у 31 из них подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 19 человек. Под контролем медиков лечатся на дому 494 человека.

За все время пандемии коронавируса в РСО-Алании скончались от осложнений 67 пациентов с COVID-19. Последний случай смерти был зафиксирован 26 июня.

По числу смертельных исходов и по общей численности заразившихся коронавирусом Северная Осетия занимает четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе.

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