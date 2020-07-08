Москва, 8 июля 2020, 14:53 — REGNUM Постепенно начинается предвыборная кампания к 2021 году в Госдуму. Депутаты «Справедливой России», несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, внесли данный законопроект, что даст возможность партии заработать несколько очков у основного электората партии — пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о распространении фиксированной выплаты к пенсии для граждан старше 75 лет, а не от 80 лет, как сейчас.
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