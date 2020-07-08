Москва, , 14:53 — REGNUM Постепенно начинается предвыборная кампания к 2021 году в Госдуму. Депутаты «Справедливой России», несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, внесли данный законопроект, что даст возможность партии заработать несколько очков у основного электората партии — пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Учитывая, что совсем недавно в Москве уже выплачивались дополнительные средства пенсионерам, которые соблюдали карантин, а также и единовременную выплату в январе 2017 года, данный шаг со стороны «Справедливой России» вполне может повлиять на приток потенциальных избирателей.

Если говорить о жизнеспособности данного законопроекта — вероятность его прохождения в Госдуме минимальна, в казне на данные траты нет денег.

Но, если законопроект будет принят, это улучшит материальное положение пенсионеров старше 75 лет», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о распространении фиксированной выплаты к пенсии для граждан старше 75 лет, а не от 80 лет, как сейчас.

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