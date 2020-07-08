Милан, Италия, , 14:52 — REGNUM Прокуратура Италии в среду, 8 июля, попросила приговорить к 24 годам лишения свободы 47-летнего выходца из Сенегала, который в марте 2019 года угнал и поджег автобус со школьниками.

В автобусе находилось 50 человек. Школьникам удалось вызвать полицию, никто из них серьезно не пострадал.

В объяснение своих действий виновник происшествия сделал целый ряд противоречивых заявлений. В прокуратуре намеревались предъявить ему обвинение в терроризме.

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