Москва, , 14:53 — REGNUM Похороны, на которых близким не дают проститься с покойным, являются нарушением прав граждан. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что из-за угрозы коронавируса в отдельных случаях граждан не пускали проститься с покойными. Иногда тело сразу кремировалось.

«Мне кажется это перебор. Нужно продумать регламенты похорон во время эпидемии», — сказал Фадеев.

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