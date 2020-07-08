Ташкент, , 14:49 — REGNUM В стационарах Узбекистана не осталось мест для госпитализации пациентов с коронавирусом. Об этом 8 июля заявил представитель штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов на пресс-конференции.

«Все мощности больниц и клиник направлены на лечение больных с коронавирусом. Коечные места заполнены», — заявила специалист. По его словам, именно поэтому бессимптомным пациентам разрешили лечиться дома.

Акилов добавил, что пациентов с другими заболеваниями лечить негде, а статистика смертности пациентов, не получивших помощь, не ведется. Глава штаба сказал, что если ежедневное число выявленных случаев заражения достигнет 1 тыс., то систему здравоохранения ждет коллапс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в Узбекистане выявили 10 838 случаев заражения коронавирусом, в том числе 379 — за минувшие сутки. Выздоровели 6811 человек, скончался 41 пациент.

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