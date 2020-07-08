Оренбург, , 14:49 — REGNUM В Оренбургской области с 8 июля начинаются проверки всех торговых организаций, особое внимание уделяется рынкам. Решение о тотальной проверке принято 7 июля на совещании по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Участники совещания обсуждали ухудшившуюся эпидситуацию в Оренбуржье. «Ни для кого не секрет, что на территории Республики Казахстан зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Наша область имеет самую протяженную границу с Казахстаном и развитые хозяйственные связи. Поэтому вызывают опасения открытие площадки Оренбурга, где прибывшие из иностранных государств граждане реализуют свою продукцию. Законодательно установлен запрет на работу на розничных рынках для иностранных граждан. Но на объектах иного формата таких ограничений нет», — обозначил проблему первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья Сергей Балыкин.

Чиновники и сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание на участившиеся случаи игнорирования требований губернаторского указа продавцами и покупателями в части использования средств индивидуальной защиты.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин считает, что угроза распространения инфекции стала более реальной еще и потому, что сами оренбуржцы самоуспокоились: забыли о соблюдении безопасной дистанции, масках, перчатках. Особую опасность представляют рынки.

«Количество иностранных граждан из числа продавцов довольно большое. Кто их проверяет? Откуда они прибыли? Соблюдали ли установленный режим самоизоляции? Вот цифры: за последние трое суток через пункт пропуска «Сагарчин» проследовало 1358 иностранных граждан на автомобилях и 232 пешком. Часть из них указали, что приехали с целью осуществления торговли на рынках города. Это из страны, где официально заявлено о вспышке коронавирусной инфекции», — подчеркнул Кулагин.

Министр здравоохранения Татьяна Савинова отметила, что к торговым организациям и рынкам, не исполняющим указ губернатора и не соблюдающим рекомендации Роспотребнадзора, необходимо применялись самые жесткие меры, вплоть до закрытия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области ухудшилась эпидобстановка. Отмечен значительный рост число выявленных носителей SARS-CoV-2 в сутки. Ухудшение в регионе связывают с неблагополучной ситуацией в соседнем Казахстане.

Добавим, в Орске из-за вспышки COVID-19 пришлось закрыть рынок «Авангард». К всплеску случаев заражения привело несоблюдение мер безопасности.

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