Махачкала, , 14:40 — REGNUM Число смертей от COVID-19 в Дагестане достигло 400. За минувшие сутки скончались еще трое пациентов, у которых была диагностирована опасная инфекция. Такие данные приводит 8 июля федеральный оперативный штаб.

При этом отмечается, что за сутки выздоровел от COVID-19 81 человек. Это вдвое больше, чем число вновь выявленных пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией (+48 за сутки). Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло 8280. Выздоровели за все время 6354 пациента. На карантине находятся 1636 человек.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Дагестану подтверждает наметившуюся тенденцию к улучшению ситуации с коронавирусом. Глава ведомства сообщил в ходе заседания оперативного штаба о возможности перехода ко второму этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса.