Москва, , 14:45 — REGNUM Система распознавания лиц представляет угрозу для общества. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правозащитник подверг критике программное обеспечение, которое способно распознать лица граждан. И хотя напрямую свою критику он в адрес столичных властей не адресовал, но, видимо, речь идёт о мэрии Москвы, представители которой неоднократно говорили в положительном ключе о действующей в городе системе распознавания лиц.

«Некоторые гордятся наличием системы распознавания лиц на улицах и в метро. Но зачем их распознавать? Даже ФСБ выступает против тотального распознавания лиц. Им нужно распознавать преступников, зачем распознавать всех? Мы будем это обсуждать. Это ведет к системе тотального контроля. Не будет права на тайну личной жизни. Давайте поговорим об этом? Если отменить тайну на право частной жизни, человечество будет другим», — сказал Фадеев.

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