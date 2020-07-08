Гори, Грузия, , 14:42 — REGNUM В Грузии мужчину, обвиняемого в убийстве собственной жены, городской суд Гори приговорил к аресту на время следствия. Об этом 8 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По версии следствия, убийство произошло 6 июля в поселке Сурами. Женщине были нанесены огнестрельные ранения, от которых она скончалась на месте. Следователи полагают, что обвиняемый убил супругу из ревности. Его задержали в тот же день. В семье трое детей.

По данным журналистов, защита обвиняемого настаивала на его освобождении под залог. Адвокат привел в качестве довода то, что у мужчины психическое расстройство. Суд принял сторону обвинения.

Сообщается, что предъявленное задержанному обвинение по статье «Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах» предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 17 лет.

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