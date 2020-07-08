Ивдель, Свердловская область, , 14:40 — REGNUM В Ивделе (Свердловская область) суд приговорил человека к 2,5 годам лишения свободы условно за покушение на дачу взятки представителю ГИБДД. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Гражданина ранее лишали прав управления автомобилем. Мужчина позже попался дорожным полицейским за другое правонарушение, позже было выявлено, что водитель даже не имеет права управлять автомобилем.

Злоумышленник решил откупиться и положил в бардачок автомобиля ГИБДД 37 тысяч рублей, но сотрудник не принял деньги, а правонарушителя задержали.

Назначено наказание: 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале поймали более 6 тысяч пьяных водителей за первые шесть месяцев 2020 года.

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