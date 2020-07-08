Стокгольм, , 14:32 — REGNUM Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время признают, что, согласно новым данным, коронавирус распространяется по воздуху в большей степени, чем предполагалось ранее. В то же время подчеркивается, что данное утверждение необходимо изучить более подробно, с чем согласился генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон. Об этом 8 июня сообщила газета Aftonbladet.

«Очевидно, что это капельная инфекция, и в некоторых ситуациях это передача вируса имеет аэрозольный принцип», — заявил Карлсон.

Напомним, что 6 июля более 240 исследователей из 32 стран мира опубликовали открытое письмо в журнале «Клинические инфекционные заболевания», в котором призвали ВОЗ обратить более пристальное внимание на тот факт, что коронавирусная инфекция распространяется по воздуху посредством так называемого «аэрозольного принципа».

В самой ВОЗ признали, что новые данные, в том числе и перечисленные в открытом письме, указывают на то, что коронавирус распространяется по воздуху в большей степени, чем предполагалось ранее, но в то же время в ВОЗ подчеркнули, что это потребует дальнейшего изучения. Аналогичную позицию занял и глава Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон.