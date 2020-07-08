Грозный, , 14:29 — REGNUM Число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом в Чечне снижается день ото дня. С начала июля этот показатель в регионе уменьшился с 15 до шести — именно столько новых пациентов с COVID-19 зафиксировано в Чечне, по данным федерального оперативного штаба на 8 июля.

Общее число граждан, у которых был за все время подтвержден коронавирус, составляет 1801 человек. За это время выздоровели 1225 пациентов (+5 за последние сутки).

Умерло от осложнений, вызванных COVID-19, 25 жителей Чечни.

«Специалисты отмечают, что у большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме», — сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

При этом, как отметил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов, в медучреждениях республики имеется все необходимое оборудование и медикаменты для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания. Им оказывается качественная и оперативная помощь.