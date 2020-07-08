Бухарест, , 14:30 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки возросло на 555 и стало превышать 30 тысяч. Об этом 8 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 30 175 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 18 пациентов и в результате этого суммарное число летальных исходов достигло 1 817.

Кроме этого, уточняется, что на сегодняшний день в Румынии от COVID-19 вылечились свыше 22,2 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество выявленных в Омане подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие 24 часа увеличилось более чем на 1,2 тысячи и стало превышать 50 тыс.