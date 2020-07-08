Москва, , 14:32 — REGNUM Автоматизация выдачи пропусков и штрафов за нарушение самоизоляции в Москве проявила себя с негативной стороны. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в системе было очень много сбоев. В качестве примера наиболее резонансного он привёл случаи, когда штраф за нарушение самоизоляции был выписан женщине-инвалиду, которая несколько лет не поднималась с кровати.

«Сбоев в системе слишком много. Технически не готова к внедрению. Эти системы должны быть отлажены не хуже, чем система управления атомной электростанцией. Не должны эти системы вызывать раздражение населения. И чем шире будут внедряться системы автоматизации, тем больше будет раздражения. Эти системы должны обсуждаться в обществе», — сказал Фадеев.

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