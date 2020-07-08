Оренбург, , 14:26 — REGNUM В Оренбургской области самый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, без технологических сбоев. Однако получить результаты смогут не все участники, двое выпускников 7 июля были удалены с экзамена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

Два участника ЕГЭ попытались воспользоваться шпаргалками и были замечены. «У ребят обнаружили справочные материалы, письменные заметки. Решением государственной экзаменационной комиссии Оренбургской области их результаты аннулированы. Сдать единый государственный экзамен по русскому языку и, соответственно подать документы в вуз, они смогут только на следующий (2021) год», — отметил министр образования Оренбуржья Алексей Пахомов.

Напомним, проведение экзамена по русскому языку разделили на два дня в целях безопасности в условиях распространения коронавируса. 6 и 7 июля экзамен сдавало 7 321 человек. Работало 58 пунктов проведения ЕГЭ. За процедурой проведения госэзамена наблюдали 80 федеральных общественных наблюдателей и более 300 муниципальных общественных наблюдателей.

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