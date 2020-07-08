Москва, , 14:21 — REGNUM В период самоизоляции главы отдельных регионов пытались контролировать деятельность церквей. Об этом 8 июля заявил председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В некоторых регионах руководители пытались командовать церковью. Церковь этим очень недовольна. Понятно, что в разгар эпидемии неправильно было проводить службы с большим присутствием прихожан. Хочу напомнить, что патриарх Кирилл обратился к пастве с просьбой не посещать храмы в этот период. И большинство паствы откликнулось на это обращение», — сказал Фадеев.

Правозащитник отметил, что отношение между церковью и органами власти должно быть деликатными. При этом попытки командовать религиозными учреждениями недопустимы.