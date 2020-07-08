Киев, , 14:20 — REGNUM За истекшие сутки в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) было выявлено три новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 8 июля сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрированы три новых случая (заражения коронавирусом)», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что все заразившиеся проходят лечение в медучреждениях и уточняется, что состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, сообщается, что на данный момент в рядах ВСУ 161 зараженный коронавирусной инфекцией при пяти летальных исходах от COVID-19 за время пандемии и 393 выздоровевших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Украины было выявлено 807 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.