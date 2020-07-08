Москва, , 15:00 — REGNUM 1 июня каникулы начались у 16 млн российских школьников. В этот же день традиционно стартует летняя оздоровительная кампания — по всей стране должны были открыться 45 тыс. лагерей для семи миллионов школьников. Однако несмотря на то, что абсолютное большинство оздоровительных учреждений были готовы принять детей даже с поправкой на меры безопасности, детей приняли считанные единицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил лидер движения «Школа — наше дело», член исполкома партии «Новые люди» Артём Соловейчик.

«Роспотребнадзор рекомендовал стандартную трёхнедельную смену сократить до 14 дней, запретить массовые мероприятия, тщательно убирать помещения и следить за здоровьем детей. Однако записаться в ковид-диссиденты и возглавить расстрельный список никто не рискнул», — заявил Соловейчик.

По его словам, требования безопасности для здравниц оказались невыполнимы, при этом остро встаёт вопрос экономической целесообразности такой работы.

«Самовольно лагеря открываться не хотят, ждут разрешения от региональных властей, региональные власти в свою очередь послушно дожидаются одобрения от федеральных начальников, федералы же берегут себя от лишней ответственности и ограничивают своё вмешательство кипой рекомендаций. Если с ребёнком что-то случится, всю полноту ответственность испытает на себе директор лагеря», — подчеркнул он.

По подсчетам Министерства просвещения детей могут принять около 33 тыс. лагерей, что составляет 74% от плановой цифры в 45 тыс. учреждений. В Ленинградской области, например, десяток лагерей попрощалась с ребятами до следующего года. Однако недостаток загородных учреждений пытаются заменить онлайн-сменами.

«На авантюру согласились именитые «Океан», «Артек» и «Орлёнок». Польза такого «отдыха» вызывает массу вопросов. Просидевшие два месяца на карантине родители уже вышли на работу и хорошо, если ребёнок останется дома и будет увлеченно «отдыхать» в виртуальном лагере. Но давайте не будем обольщаться — абсолютное большинство ребятни после снятия ограничений рвануло на улицу, бегать, кататься на велосипедах, гулять по свежеоткрывшимся торговым центрам», — указал он.

«Это совершенно неуправляемая ситуация, в которой дети напрочь забывают обо всех мерах профилактики, да и риск заболеть в условиях городской среды — далеко не самая большая опасность. Пик детского травматизма приходится как раз на летние месяцы. Почему при таком раскладе продолжают демонизироваться лагеря, которые готовы выполнить все рекомендации, организовать досуг детей на природе можно объяснить только тем, что чиновникам проще свалить ответственность на родителей», — считает Соловейчик.