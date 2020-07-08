Лондон, , 14:13 — REGNUM Вспышка заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы Хиллингдон, расположенной на западе Лондона, вынудила руководство медицинского учреждения прекратить срочный прием больных, сообщает 8 июля LBC News.

Как отметил официальный представитель фонда Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust, к которому относится больница, массовое заражение медицинского персонала было выявлено 3 июля.

«На вторник 7 июля в изоляции находятся 70 сотрудников больницы», — подчеркнул он.

«У всех у них в результате тестирования был выявлен COVID-19», — добавил официальный представитель.

В связи с массовым заражением сотрудников руководство медицинского учреждения приняло решение закрыть больницу для скорой помощи и экстренной госпитализации. Принимаются меры в соответствии с данными властями предписаниями.