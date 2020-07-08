Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в ходе процесса в отношении историка Олега Соколова решил запросить посольство Франции в Москве о содержании двух телефонных звонков, которые совершил Соколов на контактный телефон посольства уже после убийства Анастасии Ещенко.

Олег Соколов во время суда, 8 июля 2020 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвинение предполагает, что подсудимый тем самым планировал скрыться на территории Французской республики, с которой имел тесные связи по профилю своей работы.

Напомним, убийство было совершено в ночь на 8 ноября 2019 года. После этого почти сутки тело жертвы находилось в квартире Соколова. В это время в квартиру приходили двое гостей Соколова, не знавших о совершенном преступлении, Затем тело было расчленено и утоплено в Мойке.

Звонки в посольство Франции, согласно данным биллинга сотовой связи, были произведены Олегом Соколовым 8 ноября 2019 года в 09:36 мск (длительность 1 мин. 19 сек) и в 10:12 мск (1 мин 24 сек).

Суд просит французских дипломатов предоставить аудиозаписи этих звонков, а если это невозможно, то указать, какой сотрудник посольства принимал звонки в тот день, чтобы это лицо можно было вызвать в суд в качестве свидетеля.

По мнению обвинения, сам факт этих звонков на утро после убийства «свидетельствует о целенаправленности и последовательности действий подсудимого».

«Активность Соколова в день убийства в виде звонков в посольство Франции, а также учитывая его личность, специализацию по истории Франции, связи и общение с должностными лицами Франции, участие в реконструкции событий истории Франции и тот факт, что он является кавалером (ордена) Почётного легиона — пока — явно свидетельствует о том, что подсудимый осознавал последствия совершенного преступления, в связи с чем осуществил подготовку и планировал дальнейшие действия, связанные с тем, чтобы избежать уголовного преследования и скрыться на территории Французской республики. Это наши предположения», — заявила гособвинитель.

По ее мнению, в аудиозаписи звонков Соколова в посольство, возможно, содержится информация о целях звонков подсудимого, другая информация, характеризующая его личность.

Суд поддержал ходатайство следствия о запросе в адрес посольства Франции.

Кроме того, у сотовых компаний будет запрошена дополнительная информация о звонках, которые совершались Ещенко и Соколовым накануне трагедии с разных абонентских номеров, находившихся в их пользовании. Защита историка рассчитывает узнать, кому звонила потерпевшая перед трагедией, и где именно в этот момент находилась. Это поможет воссоздать картину случившегося, считает адвокат Сергей Лукьянов. Соколов поддержал это ходатайство защитника.

Напомним, 8 июля суд заслушал показания свидетеля, который вместе с еще одним человеком был в гостях в квартире Соколова вечером 8 ноября.

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится 13 июля 2020 года.

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