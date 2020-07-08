Стокгольм, , 14:12 — REGNUM Партия масок, надежность которых была оценена как неудовлетворительная в двух из трех испытаний, была доставлена в шведские больницы решением Государственного управления социальной защиты населения Швеции. Объем поставленных некачественных средств защиты органов дыхания оценивается в сотни тысяч масок, произведенных в Китае. Об этом 8 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Журналистам издания удалось выяснить, что речь идет о медицинской маске типа «S.sangso», изготовленной китайским производителей Homar Bio Technology (Guangzhou) Holding. 15 марта Государственное управление социальной защиты населения Швеции заказало доставку данного изделия, совокупный объем которой составил 300 000 экземпляров. Из полученных масок 240 000 были доставлены в медицинские учреждения как минимум девяти регионов Швеции.

Журналисты отмечают, что представители самого ведомства поставку некачественных масок уже подтвердили.

«Крайне прискорбно, что некачественные средства защиты были приобретены и, прежде всего, конечно же, что они были использованы», — заявила Йоханна Сэндволл, ответственная за подготовку к чрезвычайным ситуациям при Государственном управлении социальной защиты населения Швеции.